Guerra | ultime notizie Putin | «Conseguenze tragiche se Nato manderà truppe in Ucraina» Situazione drammatica per Kiev sul campo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è “di oltre 30.000”. L’amministrazione di Joe Biden è preoccupata che Israele stia facendo preparativi per operazioni di terra nel Libano per la fine della primavera o l’inizio dell’estate

"Vittime utili per pressioni su Israele". Le parole di Sinwar sui morti palestinesi: La loro ultima roccaforte, la città al confine con l’Egitto ... di non agire nell’interesse della popolazione di Gaza, ma per creare uno stato di Guerra permanente con Israele. Alcuni alti ufficiali ...ilgiornale

E’ Michela Guerra la nuova presidente della Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna: Il Consiglio ha provveduto alla designazione della nuova Presidente nella persona di Michela Guerra, del nuovo vice-Presidente Roberto ... preferenze ottenute in Assemblea dai consiglieri alle ultime ...ravennawebtv

“Il tesoro del frate”, la serafica narrazione di un recente passato: Dai suoi occhi il lettore guarda gli ultimi momenti della Seconda Guerra Mondiale, che ormai volge al termine ma che ancora richiede scelte difficili e instilla ferocia nei carnefici e pericolosi ...ansa