Guerra | ultime notizie Pentagono | oltre 25 000 donne e bambini palestinesi uccisi Fermato il direttore di Novaya Gazeta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è “di30.000”. L’amministrazione di Joe Biden è preoccupata che Israele stia facendo preparativi per operazioni di terra nel Libano per la fine della primavera o l’inizio dell’estate

Gaza, caos durante la distribuzione di aiuti: Israele spara per disperdere la folla. Hamas: «Oltre 100 morti, ora i negoziati sono a rischio»: Le ultime notizie sulla Guerra Israele-Hamas, in diretta I militari israeliani di scorta intervengono per disperderli, i portavoce ricostruiscono che i colpi sono all’inizio di avvertimento, che nella ...msn

A che serve la tregua tra Usa e Iran in Siria e Iraq: Che questi ultimi abbiano risposto in maniera altrettanto esasperata ... rischierebbe di portare gli americani a sostenere l’attuale governo israeliano in una Guerra decisiva contro l’Iran e la sua ...limesonline

Ucraina, la Guerra causa inquinamento e danni ambientali: La Guerra della Russia contro l’Ucraina ... Ucraina dimostra gli immensi costi legati alla distruzione generata dalle guerre. Secondo quest’ultima analisi, quella in Ucraina ha causato danni ...ansa