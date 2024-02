Guerra | ultime notizie Gaza | oltre 100 morti nella ressa per il cibo Usa | Israele deve delle risposte

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilanciovittimeStriscia diè “di30.000”. L’amministrazione di Joe Biden è preoccupata chestia facendo preparativi per operazioni di terra nel Libano per la fine della primavera o l’inizio dell’estate

Guerra, offensiva russa su tutto il fronte ucraino. Centinaia di raid in 24 ore. LIVE: Il comandante dell'Aeronautica militare di Kiev Mykola Oleschuk ha reso noto che l'esercito ucraino ha abbattuto un altro cacciabombardiere russo Su-34 nell'est del Paese: è il terzo aereo del ...tg24.sky

Guerra in Medio Oriente, riunione urgente Onu per la strage durante la fila per gli aiuti a Gaza. Tajani e Schlein: “Cessate il fuoco immediato”: Houthi: «Sorprese militari per i nemici». Sinwar ai leader di Hamas: «Gli israeliani sono dove li vogliamo». Scontri al confine tra Israele e Libano. Shit ...ilsecoloxix

Grano e altri alimenti, il Governo dichiara Guerra al commercio illegale: raffica di ispezioni anche in Sardegna: Controlli a tappeto per garantire tracciabilità e tutela del “made in Italy”. La Cabina di regia interforze del ministero dell’Agricoltura in azione a Olbia per verifiche sui carichi di cereali, ortof ...unionesarda