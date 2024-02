Guerra | ultime notizie Gaza | oltre 100 morti in coda per il cibo Pentagono | da inizio guerra 25 000 donne e bambini palestinesi uccisi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime nella Striscia diè “di30.000”. L’amministrazione di Joe Biden è preoccupata che Israele stia facendo preparativi per operazioni di terra nel Libano per la fine della primavera o l’dell’estate

Netanyahu, 'ancora non si sa se ci sarà l'accordo o meno': "Recupereremo tutti gli ostaggi - ha aggiunto - con o senza accordo. Gli inviti a finire la Guerra prima di aver raggiunto gli obiettivi che abbiamo stabilito - ha aggiunto riferendosi alle pressioni ...ansa

Grano e altri alimenti, il Governo dichiara Guerra al commercio illegale: raffica di ispezioni anche in Sardegna: Controlli a tappeto per garantire tracciabilità e tutela del “made in Italy”. La Cabina di regia interforze del ministero dell’Agricoltura in azione a Olbia per verifiche sui carichi di cereali, ortof ...unionesarda

Sono basito per come l’informazione anestetizzi l’opinione pubblica: vedi le parole di Von Der Leyen: Ogni giorno rimango sempre più sorpreso da quanto l’opinione pubblica italiana venga consapevolmente anestetizzata dalla (dis)informazione mainstream dominante. Gli infausti presagi del capolavoro 198 ...ilfattoquotidiano