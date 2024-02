Grande Fratello | riassunto puntata 28 febbraio | Perla ama ancora Mirko? Le nomination | il televoto e le liti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mercoledì 28su Canale 5 è andata in onda la 40esimadel, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Cos'è accaduto? Ecco una sintesi qualora aveste perso la, anticipazioni stasera...