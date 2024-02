Grande Fratello | quarantesima puntata | Massimiliano Varrese meno votato | frizioni tra Garibaldi e Anita a causa di Alessio I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con la presenza in studio di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli, addetta alla postazione social. Dopo aver salutato gli inquilini Alfonso Signorini ha voluto parlare con, che negli scorsi giorni ha espresso un certo malumore nei confronti dei suoi compagni. Tutto è cominciato dalla battaglia con i cuscini dell’altra notte, che ha spinto l’attore a richiedere un confronto con i compagni, invitandoli ad avere più educazione.si è poi schierato contro i giovani, rei di averlo eletto a loro capro espiatorio per laon. In...