Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla quarantesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ma un programma che dedica un blocco, non casuale eh, ma proprio studiato con tanto di tavolino e ambientazione già pronti, a Simona Tagli che fa i tarocchi ai Perletti, si può dire che è alla frutta fruttata fruttissima? Che poi in realtà non è manco solo un problema di cast, il problema è che quando da un limone vuoi spremere proprio ogni gocciolina possibile e immaginabile, e così piazzi due dirette serali da 4 ore e mezza l’una a distanza di 48 ore, per forza di cose gli argomenti scarseggiano e devi finire a riempire tempo inventandoti robe patetiche. No, davvero, io avrei voluto essere in quella stanza dei palazzi Mediaset in cui si definisce la scaletta della serata, e avrei voluto vedere la faccia di chi ha proposto i tarocchi e la faccia di chi ha accolto l’idea con entusiasmo. Comuuuuuunque, tolti i momenti morti inutili per allungare la brodaglia fino all’una e venti del ...