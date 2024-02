“Grande Fratello” | il concorrente crolla in lacrime dopo il confronto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 febbraio 2024) News Tv. Puntata pesante quella di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, del, specialmente per uno dei concorrenti che si è trovato a fare i conti con una lite che l’ha messo KO. Il gieffino è stato messo a dura prova ela diretta èto in. A consolarlo ci hanno pensato Simona Tagli e Federico. Cosa gli è successo? (Continuale foto) Leggi anche: “”, pubblico inferocito con Anita: cos’è successo Leggi anche: “”, Garibaldi chiarisce in diretta cosa prova per Anita La lite tra Giuseppe Garibaldi e Anita Durante la serata, alcune clip hanno alimentato la tensione tra Anita e Giuseppe, che è nell’aria già da alcuni giorni. In particolare, la ...