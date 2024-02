Grande Fratello | fulmine a ciel sereno | Marco costretto ad uscire dalla casa | Eliminato 28 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sette persone a rischio eliminazione mentre la finale si avvicina sempre di più. E la domanda è sempre la stessa: cosa è successo ieri sera al? Riavvolgiamo il nastro e andiamo a scoprire le ultime newspiù spiata d’Italia. Alfonso Signorini conduce ilsu Canale 5- (ilcorrieredellacitta.com)Beatrice Luzzi è la prima finalista dell’edizione 2023 2024 del. La notizia è arrivata nella puntata di lunedì, nel primo appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini. Ieri sera, come ormai accade da qualche settimana, il Gf è tornato in prima serata su Canale 5: tanti i temi della serata a partire dal televoto che vedeva ben sette inquilini a rischio eliminazione. Come sarà andata a ...