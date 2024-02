Grande Fratello | Anita scarica Garibaldi | «Pensi di essere indispensabile alla mia vita? Ho vissuto 26 anni senza di te» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(US Endemol Shine) Alsembra giunta al capolinea la speciale amicizia traOliveri e Giuseppe. Complice la quarantesima puntata del reality andata in onda ieri sera, i due (ormai ex) amici si sono resi protagonisti di un ulteriore litigio, dove la ragazza ha preso duramente le distanze dal bidello. In particolar modo, Giuseppe si è risentito di alcune parole di, la quale – interpellata da Alfonso Signorini – gli ha dato del geloso e del possessivo per via del legame instaurato nell’ultimo periodo con Alessio Falsone.richiesta della Oliveri di non parlarle più perché “voglio finire il mio percorso serena“,si è indispettito: “Quando stavi male tu io non c’ero? (…) Eh, figlia. (…) Ora che ...