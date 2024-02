Grande Fratello | Alfonso Signorini sbotta con i concorrenti | “Maleducazione mai vista | la casa è in condizioni orribili”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ieri sera, mercoledì 28 febbraio, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con. Durante il corso della serataha rimproverato ia causa del perdurare della mancata pulizia in, il disordine e le urla fino alle prime ore del mattino (disturbando ovviamente il riposo degli altri gieffini più stanchi). “Io ho un’educazione molto basica e in base alla mia educazione basica voglio dire a tutti i ragazzi che lasciare lanellein cui la lasciate è veramente orribile e un segno diveramente mai”, hato. Il discorso, in seconda battuta, è continuato circa la pulizia degli spazi comuni: ...