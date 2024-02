Grande Fratello 2024 | Paolo e il rapporto con la mamma | “è vita | è tutto | è ossigeno | non è descrivibile” | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una bella sorpresa perMasella al. Il macellaio riabbraccia dopo cinque mesi laSandra.parla delcon laAlMasella traccia la linea della: dal difficilecon il padre a quello magico e speciale con la. «Grazie, non sai quanto sei importante per me e non voglio più che tu sia infelice» dice il macellaio che ricordando la sua infanzia rivela – «sono stato un bambino triste, mi sono sempre sentito meno., è ...