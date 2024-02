Gran Turismo 7 | update 1 43 disponibile | ecco i nuovi contenuti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’aggiornamento 1.43 di7 è oraper PlayStation 4 e PlayStation 5. Come sempre l’introduce moltiinteressanti. Partiamo con nuove automobili, come l’Audi TTS Coupé ’09, una sportiva ad alte prestazioni che si è evoluta in modo aggressivo dalla TT di prima generazione, la Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ’06, l’ultima “Evo” a utilizzare il famoso motore 4G63 e la Renault R4 GTL ’85. Novità anche nella sezioneCafè, nella quale verrà aggiunto il menù extra numero 36 “Collezione: Lamborghini”. L’aggiornamento introduce ancheeventi nella sezione circuiti mondiali, e in particolare la Coppa Amatori Classiche Circuito di Tsukuba, la Coppa Clubman giapponese 550 ...

