Graduatorie GPS | docenti abilitati per una delle classi di concorso accorpate potranno iscriversi anche all’altra Chiarimenti per concorso ordinario 2020

(Di giovedì 29 febbraio 2024)GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024/26: a breve il Ministero predisporrà l'Ordinanza che disciplinerà la riapertura e aggiornamento degli elenchi. Si tratta di un appuntamento importante per la scuola, perché ci si aspetta che a settembre in concomitanza con l'assegnazione degli incarichi lepossano essere pronte. L'articolo .

Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità per la scuola: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe 2024 convertito in legge: ecco le principali novità per la scuola.scuolainforma

Decreto Milleproroghe 2024 in Gazzetta Ufficiale: le novità su certificazione di alfabetizzazione digitale e Gps: Viene prorogata per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle Graduatorie provinciali per le ...tecnicadellascuola

Riapertura GPS, aggiornamento terza fascia ATA, deroga dimensionamento ed esonero vicari DS. Legge Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: Lo scorso 21 febbraio, il Decreto Milleproroghe, varato dal governo lo scorso 29 dicembre, è diventato legge dello Stato. Il provvedimento definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.orizzontescuola