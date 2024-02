Gp del Bahrain | Hamilton è il più veloce nelle prove libere | Sainz è quarto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sahkir, 29 febbraio 2024 – Lewisè il piùnella seconda sessione didel Gp del, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’inglese della Mercedes gira in 1’30?374 precedendo il connazionale e compagno di squadra George Russell (1’30?580) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’30?660).posto per la migliore delle Ferrari, quella dello spagnolo Carlos(1’30?769) che si lascia alle spalle l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’30?784) e il campione del mondo in carica, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’30?851). Nono posto per l’altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1’31?113). Si torna in pista domani con le terzealle 13.30, alle 17 ci saranno invece le ...