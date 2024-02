Gp Bahrain | Ricciardo leader in prime prove libere e Ferrari si nasconde

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Danielè il più veloce nella prima sessione didel Gp del, prima prova del mondiale di Formula 1 2024. Sul circuito di Sakhir l’australiano al volante della Racing Bulls gira in 1’32?869 precedendo le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’32?901) e del connazionale Oscar Piastri (1’33?113). Sesto tempo per il campione del mondo in carica, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’33?238) e ottavo posto per la migliore delle, quella del monegasco Charles Leclerc (1’33?268). Undicesimo crono per la rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’33”385). Alle 16 la seconda sessione di. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

