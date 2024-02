(Di giovedì 29 febbraio 2024) Archiviato il primo giorno disul circuito del, che ha premiato la costanza di ritmo della Mercedes, con Hamilton che firma il giro più veloce del pomeriggio. Redavanti nella simulazione di gara, non distante la Ferrari

Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere sulla pista di Sakhir e le FP2 del GP del Bahrain 2024 vedono chiudere in testa una strepitosa ... (sportface)

F1 2024, Gp Bahrain (FP2): risultati e tempi delle prove libere 2: F1 2024, Gp Bahrain (FP2): tutti i migliori tempi delle prove libere 1, disputate oggi sul circuito di Sakhir in Bahrain. La classifica.circusf1

F1 GP Bahrain, prove libere: Mercedes e Ferrari mettono nel mirino la Red Bull: Adesso si getta la maschera, dopo un inverno di sogni, speranze e congetture. Si scende in pista in Bahrain, per le prove libere che hanno, più o meno, confermato quanto visto nei test pre-season.ilgiornale

F1: Bahrain; Hamilton è il più veloce nelle 2/e libere: (ANSA) - ROMA, 29 FEB - E' di Lewis Hamilton su Mercedes il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale di formula 1 2024. Il 7 ...sport.tiscali