Governo | Conte | ' Meloni pedissequa a ricevere istruzioni da Bruxelles e Washington'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - "La stampa e le testate internazionali che esprimono l'establishment hanno applaudito lache si è inchinata ae che cerca in ogni modo di essere ricevuta a. Fa bene allache vuole accreditarsi presso l'establishmente europeo e internazionale, ma non ai cittadini. Cosa ha fattoin Europa e a livello internazionale se non consentire forniture militari all'Ucraina? Grazie che alla Nato se la coccolano, è, ae a". Così il presidente del M5S Giuseppeospite di 'Dritto e Rovescio', su Retequattro.

Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - Reddito di cittadinanza in ogni regione? "Ma Certo ". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte , in collegamento dall'Abruzzo con ... (liberoquotidiano)

Elezioni in Sardegna, Giuseppe Conte: «Poco tempo per festeggiare, ci siamo solo concessi mirto e cannonau»: Roma «Abbiamo avuto poco per festeggiare perché gli scrutini si sono protratti fino a notte fonda, quindi ci siamo concessi qualche mirto, qualche cannonau, poche ore di sonno». Lo ha detto il leader ...lanuovasardegna

REGIONALI: Conte, “IN ABRUZZO SI DEVE INVESTIRE SERIAMENTE SULLA SANITA'”: L’AQUILA – “Riguardo al programma di Governo per l’Abruzzo c’è un tavolo che ha ... Lo ha detto il leader del movimento cinque, Giuseppe Conte, in visita all’Aquila per la campagna elettorale per le ...abruzzoweb

