Google TV introduce piccole ma utili novità per la lista delle app

Your favorite Wear OS watch face might get an energy-saving update soon: By making WFF mandatory in future Wear OS releases, Google could ensure hybrid Wear OS wearables like the OnePlus Watch 2 deliver excellent battery life irrespective of the watch face you use. Here's ...androidpolice

Android, pioggia di nuove funzioni grazie all’IA: Google svela tutto: Nel corso del Mobile World Congress sono state presentate da Google tante nuove funzioni per Android basate sull'intelligenza artificiale.pianetacellulare

Google Maps, finalmente le indicazioni rapide! E su alcuni Pixel un gradito ritorno: Erano scomparse con l'arrivo di Pixel 8 e 8 Pro, ora le foto sferiche tornano con l'ultima versione di Google Camera (9.2.113.604778888.19). Attenzione, però: la funzionalità - introdotta per la prima ...hdblog