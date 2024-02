glo promuove la street art a Roma e Milano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non c'è mai abbastanza colore in una città e glo ha voluto aggiungerne un po' con due murales realizzati nelle due maggiori città italiane e legati tra loro da un unico obiettivo: riqualificare aree urbane decentrate attraverso la forza esplosiva di colori e forme che richiamano il nuovo dispositivo glo Hyper Pro, il primo ad avere l’innovativo smart LED display. A(in viale Monza 79, in pieno quartiere NOLO) l’opera firmata da Shek17 mostra linee e colori in movimento che sprigionano gioia e positività mentre a(in via Fortebraccio 19), il triestino Nicholas Perra ha fuso tecniche tradizionali e sperimentali per un'opera che stupisce i passanti. Il socialARTvertising: la nuova tendenza che fondeart e advertising Il progetto, inaugurato presso il glo Discovery Store diè stato l'occasione ...