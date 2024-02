(Di giovedì 29 febbraio 2024) Patrick McKay e JD Payne,, hanno esteso il lorocon, inproduzione3 di Glidel. GliGlidel, Patrick McKay e JD Payne, hanno stretto un nuovoconMGM Studios, lanciando anche la loro casa di produzione 10:40 PM Productions. I due collaboreranno in esclusiva, per quanto riguarda i progetti televisivi, per tre anni con lo studio. Un importanteMcKay e Payne hanno ...

Gli showrunner della serie Gli anelli del potere estendono l'accordo con Amazon in vista della stagione 3: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, gli showrunner sul futuro della serie: "Sempre più grande" Vernon Sanders ha dichiarato: "Abbiamo iniziato questo notevole viaggio con JD e Patrick ...movieplayer

Gli Anelli del Potere: iniziate le riprese della stagione 3: Amazon Studios ha annunciato oggi di aver siglato un nuovo accordo triennale per la serie tv Gli Anelli del Potere.cinematographe

Brian Michael Bendis firma un accordo con Prime Video: Jinx, Pearl e Murder Inc diventeranno serie tv: Bendis sarà produttore esecutivo con gli showrunner Ayelet Waldman e Michael Chabon (Star Trek: Picard, Unbelievable). Murder Inc. è invece ambientato in un mondo alternativo in cui cinque famiglie ...badtaste