Gli italiani esprimono al meglio le loro qualità quando operano in trasferta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Chiusa la tornata elettorale in Sardegna, a qualcuno una considerazione tra il serio e il faceto sarà senz’altro venuta fuori o è in punto di farlo. Essa consiste nel fatto che, tra i tanti paesi conosciuti attraverso la lettura di romanzi adatti a ogni tipo di età- quello dei balocchi, l’altro dei lillipuziani e via elencando -l’ Italia potrebbe essere definita, a ragion veduta, il paese delle marginalità. Se è vero che i vari bollettini che riportano le elaborazioni di grandezze economiche e sociali del Paese evidenziano che le stesse crescono o diminuiscono in ragione di decimali o frazioni di punto che definir li si voglia, anche il risultato delle votazioni nella terra dei Nuraghi ha seguito lo stesso andamento. È probabile che sia lo spirito del tempo che da sempre vuole che chi si contenta gode. Non è prudente però discutere con entusiasmo marcato, perché è altrettanto valida ...