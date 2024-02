Gli israeliani sparano sulla folla a Gaza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Qualsiasi sia il numero dei civili morti è troppo alto”. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller rispondendo a chi gli chiedeva di commentare la stima di 25 mila morti tra donne e bambini adall’inizio della guerra fornita da Austin. Miller non fornisce alcune stime e rimanda per chiarimenti al ministero della Difesa. Il Pentagono ha spiegato che il numero offerto da Austin si basava sulle stime del ministero della Sanità controllato da Hamas. Gli spari asono un “incidente grave”. Lo afferma un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Piangiamo la perdita di innocenti vite umane e riconosciamo la difficile situazione umanitaria a, dove innocenti palestinesi cercano solo di nutrire le loro famiglie”, prosegue il portavoce. Secondo fonti israeliane i fatti più gravi sono ...

La strage dei civili in attesa degli aiuti. La tregua torna a rischio: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto in serata in conferenza stampa. È ancora presto per l’accordo e ha aggiunto: «Recupereremo tutti gli ostaggi con o senza accordo. Gli inviti a ...editorialedomani

La ressa e i morti per gli aiuti a Gaza. Serve un piano per la Striscia: Decine di morti tra gli affamati che assaltano un convoglio umanitario. Israele deve pensare ai civili e lottare contro il caos, per evitare che il vuoto di Hamas si colmi di nuovo terrore.ilfoglio

Usa, 'Israele dia risposte sulla strage a Gaza': sottolineando che gli Usa stanno cercando di ottenere informazioni e monitorano l'indagine di Israele sull'incidente. Gli Stati Uniti inoltre parlano di una situazione "disperata" a Gaza e chiedono a ...ansa