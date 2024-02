Gli estranei del titolo sono Adam e Harry | unici due abitanti di un condominio in un quartiere periferico di Londra dove la vita sembra anestetizzata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024)Genere: drammatico ???Regia: Andrew Haigh. Con Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, Claire Foy “Past Lives”, il film di Celine Song è già campione di incassi X Leggi anche › “How to Have Sex”: la recensione del film di Molly Manning Walker In un...