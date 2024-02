“Giustizia a orologeria” Salvini sta col generale Vannacci ma sbaglia bersaglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Povero Matteo. Affonda lui e nel frattempo affonda anche il suo fedele, l’uomo scelto dal capo della Lega per risollevare le sorti di un partito tramortito dal crollo elettorale e dalle pedate della presidente del Consiglio alleata poco amichevole Giorgia Meloni. Dopo la sanzione applicata dalla Difesa alcon il procedimento disciplinare di Stato di sospensione per 11 mesi, avviato lo scorso 30 ottobre dopo la pubblicazione di Il mondo al contrario,impugna il suo telefono e strepita sui social: “Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le forze dell’ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli ...

