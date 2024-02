Giuliano Castellino | in uscita un docufilm sul leader neofascista | racconterà anche l’assalto alla Cgil Il regista? Un amico degli ex Nar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)i neofascisti hanno bisogno di eroi, e forse presto ne avranno uno sul grande schermo., exdi Forza Nuova condannato a otto anni e sette mesi perdel 9 ottobre 2021, e prima ancora a cinque anni e mezzo per aver aggredito due giornalisti dell’Espresso, sarà il protagonista di undal titolo “Padrone del mio destino”. Le riprese, già terminate, sono firmate da Stefano Calvagna,poco noto che gravita ai bordi della galassia nera e dello star system ed è stato a sua volta condannato a tre anni nel 2011 per calunnia e detenzione di arma clandestina. Nel 2009, infatti, accusò il suo ex socio, che in precedenza lo aveva denunciato per truffa, di averlo gambizzato: i ...