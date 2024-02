“Giornate toste” per Chiara Ferragni | ai fan si confessa | “Non è un bell’anno”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 29 febbraio 2024)non sta passando un periodo roseo, sotto tutti i punti di vista. Alle grane legate alla sua situazione legale dopo la multa dell’Antitrust per il caso Pandoro (e per la quale ha presentato due ricorsi al Tar nei giorni scorsi), si è aggiunta anche la sua situazione complicata con Fedez. C’è chi parla di crisi, chi di separazione, ma la verità (forse) la svelerà presto la diretta interessata.rompe il silenzio e risponde ai fan Intanto proprio oggiha deciso di rompere il silenzio sui social, ed attraverso alcune Instagram Stories si è confidata con i suoi fan, rispondendo a qualche domanda (video in apertura): È da un po' che non mi faccio sentire, sono state delleun po’. Volevo ...