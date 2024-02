Giornate dolorose | le nuove confessioni di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera di domenica scorsa,è tornata a parlare in pubblico e l’ha fatto rispondendo alle domande dei suoi fan. In una serie di storie su Instagram, l’imprenditrice digitale ha parlato delle suee di come questo per lei non sia un periodo semplice, dal caso pandoro gate alla rottura/crisi con Fedez. Nelle risposte dic’è stato anche spazio per l’ironia.: “, vi ringrazio per il supporto e l’amore”. “È da un po’ che non mi faccio sentire, non sono molto presente qui, sono state delleun po’ toste. Volevo salutarvi e volevo sapere come state. – ha continuato– Vi leggo ...