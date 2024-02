Giornata Mondiale delle Malattie Rare AIMO | oltre 900 quelle oculari | cheratocono la più diffusa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono900, secondo la rete di riferimento europea ERN-EYE, leche riguardano la vista. Ma solo alcune hanno a disposizione una terapia. Ledell’occhio sono patologie con bassa diffusione nella popolazione che va dai 5 casi ogni 10mila abitanti fino a forme che possono arrivare ad 1 caso su un milione. Talipossono essere raggruppate in tre categorie principali:del segmento anteriore dell’occhio,della retina eche riguardano il nervo ottico e la parte posteriore dell’occhio. Tra le patologieci sono la retinite pigmentosa, la malattia di Stargardt e la neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON). La più ...

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare , che ricorre ogni 29 febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello a ... (ildifforme)

Il 29 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare . In Italia e nel Lazio la materia in ambito sanitario può ancora svilupparsi. Il 29 febbraio è la ... (ilcorrieredellacitta)

Mattarella “Nessuna malattia troppo rara per non meritare una cura”: In Italia sono più di due milioni le persone afflitte da malattie di questa natura. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare richiama l’attenzione su questa condizione di particolare difficoltà”. Così ...quotidianodelsud

Mattarella: «Nessuna malattia è mai così rara da non meritare le cure»: «In Italia sono più di due milioni le persone afflitte da malattie di questa natura. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare richiama l'attenzione su questa condizione di particolare difficoltà. I ...unionesarda