Giornalisti | Senaldi | ' Feltri verrà assolto | la sua fu libertà di opinione e di analisi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Io credo innanzitutto che Vittorio, perché è un'imputazione che non ha né capo né coda". Lo dice all'Adnkronos il condirettore di 'Libero' Pietro, commentando la notizia del rinvio a giudizio di Vittorioper istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv contro i meridionali. "Francamente -spiega- qui siamo sulladie diparla della situazione economica del nord e dice che è migliore di quella del sud e addebita al meridione le responsabilità, ma è la sua, dunque è un'accusa che giuridicamente non ha senso". Sul fronte "della...