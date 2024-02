Giornalisti | Al Bano a Feltri | ‘caro Vittorio datti un filtro | su meridionali battute antistoriche’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Da una persona che reputo molto intelligente e preparata non mi aspettocosì cretine, antistoriche e disumane. Uno può avere dei cali nella vita, quindi umanamente lo accetto, ma non accetterò mai quello che ha detto”. Alcommenta così, interpellato dall’Adnkronos, la notizia che il fondatore di ‘Libero’andrà a processo a Roma, con rito abbreviato, il prossimo 24 settembre per istigazione all’odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv contro i. “Con tutto il rispetto, chiedo a: ma uno sceglie dove deve nascere? -scandisce il cantante di Cellino San Marco- Che mi dia una risposta, e me ne farò una ragione”. Alsottolinea: “Io sono nato nel Sud, ho cambiato pelle ...