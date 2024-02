Ginnastica ritmica | Stefania Fogliata patteggia | condanna di 2 anni per l’accusa di maltrattamenti alle atlete

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ormai exnatriceha ammesso le sue colpe eto per laa dueperfisici e psicologici, tenuti nei confronti delle sue allieve della scuola didell’Accademia Nemesi di Calcinato. Nonostante la sospensione della pena, l’exnatrice dovrà sottoporsi ad un percorso riabilitativo. Il gup ha accettato il L'articolo proviene da Il Difforme.

Alla fine Stefania Fogliata ha patteggia to una pena di due anni di reclusione. Era accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti delle sue ... (tg24.sky)

Ginnastica ritmica, atlete maltrattate: Stefania Fogliata patteggia 2 anni e si scusa: L’ex allenatrice bresciana di Ginnastica ritmica è finita al centro di un’inchiesta che ha messo in luce aspetti inquietanti della disciplina. Ieri Fogliata non era in aula, ma ha inviato una lettera ...tg24.sky

Da un anno di squalifica alla radiazione: come può cambiare la condanna sportiva di Stefania Fogliata dopo il patteggiamento: La pena patteggiata mercoledì al tribunale di Brescia dall’ex coach di Ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti delle sue allieve minorenni potrebbe far cambia ...corriere

Ginnastica ritmica, va in scena a Benevento la Coppa Campania Asi: Si è svolta, ieri, presso il PalaTedeschi di Benevento la Coppa Campania di Ginnastica ritmica Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), manifestazione che ha riunito nel capoluogo sannita oltre ...ilsannita