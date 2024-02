Ginnastica ritmica | atlete maltrattate | Stefania Fogliata patteggia 2 anni e si scusa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla finehato una pena di duedi reclusione. Era accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti delle sue allieve minorenni, dell’Accademia Nemesi di Calcinato. L’ex allenatrice bresciana diè finita al centro di un’inchiesta che ha messo in luce aspetti inquietanti della disciplina. Ierinon era in aula, ma ha inviato una lettera di scuse alle undici ragazze, che si sono costituite parte civile nel procedimento, nella quale ammette le sue responsabilità per quei comportamenti così rigidi soprattutto quando si parlava di alimentazione.si giustifica, in parte, sostenendo di averli messi in atto perché frutto di “una cultura diffusa nel mondo della ...