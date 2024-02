Ginnastica | Rhythmic World Challenge Cup in Israele annullata per motivi di sicurezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Vista l’attuale situazione nella regione” è statalaGymnasticsCup originariamente prevista a Gerusalemme dal 26 al 28 giugno. Lo ha reso noto la Federazione israeliana di, citando la Federazione internazionale di(Fig). “Comprendiamo le considerazioni che hanno portato alla decisione, ma allo stesso tempo c’è un sentimento di delusione e di mancanza. Speravamo di ospitare un evento di altissimo livello, come parte della preparazione della nostra squadra per i Giochi Olimpici di Parigi. Intendiamo organizzare l’evento l’anno prossimo, sperando in giorni più tranquilli e sicuri”, ha dichiarato la Federazione israeliana di. La serieCup 2024 consiste ora in due competizioni, ...