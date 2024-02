(Di giovedì 29 febbraio 2024) In attesa del nuovo membro della famiglia - che porterà D'Alessio a quota sei figli - il cantante e la suasi sono mostrati in coppia, felici e innamorati, sul tappeto rosso del film Caracas

Anna Tatangelo è in dolce attesa? L'indizio social . Leggi tutto Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio? La foto sospetta su Donne Magazine. (donnemagazine)

Gigi D’Alessio ha spento 57 candeline. Per l’occasione, il cantante napoletano ha riunito tutti e 5 i suoi figli , avuti da tre compagne diverse, per una ... (diredonna)

Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: il primo red carpet con la compagna Denise Esposito incinta: In attesa del nuovo membro della famiglia - che porterà D'Alessio a quota sei figli - il cantante e la sua compagna si sono mostrati in coppia, felici e innamorati, sul tappeto rosso del film Caracas ...vanityfair

Roccella Summer Festival 2024: una lineup eccezionale con 9 Artisti pronti ad illuminare il Palco del Teatro al Castello: Introduzione: Il Roccella Summer Festival 2024 si preannuncia come un evento straordinario, con una lineup di nove artisti pronti a infiammare il palco del Teat ...telemia

Robertì, che brutto scherzo: Fu lui a portare Vasco a Cosenza, poi a Germaneto davanti a cinquecentomila persone e con la bella intuizione raccolta da Pino Gentile, Ligabue, Pino Daniele, Gigi D’Alessio e tanti altri. Era di ...corrieredellacalabria