Getafe-Las Palmas sabato 02 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Los Canariones di scena al Coliseum

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una sconfitta in casa del Barcellona è un risultato che si può aspettare ma Bordalas probabilmente non si aspettava che la sua squadra andasse incontro a un brutto tracollo:scorso ilsi è fatto travolgere 4-0 dai catalani e ha dato una brutta immagine. Un brutto episodio non intacca una stagione molto positiva degli InfoBetting: Scommesse Sportive e