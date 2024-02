Gaza | spari su folla per aiuti | 104 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 13.15 Hamas denuncia che oltre 100 persone sono state uccise e 250 ferite daisraeliani nel sud diCity, nella calca di chi aspettava gliumanitari arrivati in città. Lo riporta Al Jazeera, citando anche la direzione dell'ospedale al-Shifa, dove sono stati portati ie i feriti. Si teme che il bilancio salirà. Ieri sono entrati nella Striscia 116camion e in totale a febbraio 3.200. L'Unrwa,agenzia Onu per i rifugiati,denuncia: in un mese consegne dimezzate.