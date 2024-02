Gaza | strage di civili in coda per cibo Pressing su Israele per cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Oltre 100 morti, centinaia di feriti. Ladi, stavolta durante la distribuzione di aiuti, è l'ennesima pagina nera della crisi in Medioriente in un quadro in cui l'accordo trae Hamas diventa sempre più complesso.respinge le accuse mentre scorrono le immagini del caos alla rotonda di Nabulsi in Al-Rashid Street. Migliaia di persone stremate attorno ai camion che distribuiscono aiuti all'alba. I soldati israeliani aprono il, i camion si mettono in marcia. Nel marasma, oltre 100 morti, con molte persone travolte dai mezzi pesanti. Le forze di difesa israeliane hanno sparato colpi di avvertimento nel tentativo di disperdere la folla che si era avventata contro un convoglio di aiuti nel nord della ...