Gaza | strage di civili in coda per cibo Pressing su Israele per cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Oltre 100 morti tra la folla in attesa degli aiuti, le forze armate israeliane respingono le accuse: "Un incidente.travolti dalla calca". Biden sente Qatar e Egitto Oltre 100 morti, centinaia di feriti. Ladi, stavolta durante la distribuzione di aiuti, è l'ennesima pagina nera della crisi in Medioriente in un