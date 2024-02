Gaza | spari sulla folla in fila per i viveri | oltre 100 morti Meloni | Israele faccia chiarezza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Strage di civili adove il bilancio delle vittime palestinesi, in seguito alla sparatoria israeliana, sarebbe salito a 112, secondo fonti di Hamas che parla anche di 760 feriti. A restare colpiti donne e uomini inmentre aspettavano gli aiuti alimentari vicino a al-Rashid Street, a sud diCity. Fonti militari israeliane sostengono di aver aperto il fuoco solo dopo che i camion con isono stati circondati e assaliti dai palestinesi. Strage di civili a100Un ‘gravissimo’ incidente (sul quale le versioni di Hamas e di Tel Aviv sono contraddittorie) che rischia di allontanare il cessate il fuoco previsto per lunedì. E che ha destato profondo ‘sgomento’ nella comunità internazionale provocando una reazione forte degli Usa e ...

spari di Israele sui civili a Gaza, Biden: “Versioni contradditorie. Ora negoziati più complicati”. Meloni: “Profondo sgomento”: Gli spari a Gaza per la Casa Bianca sono un “ incidente grave “. L’esercito di Israele ha aperto il fuoco contro la folla di civili che spinti dalla disperazione della fame si erano accalcati intorno ...ilfattoquotidiano