Gaza | Israele diffonde video che mostra l’assalto dei palestinesi affamati ai camion degli aiuti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’esercito israeliano ha diffuso undi sorveglianza aerea girato nella notte aCity, durantel’arrivo deialimentari, con la folla affamata che gli corre incontro e li circonda. L’esercito ha confermato di aver sparato prima in aria e poi alle gambe. Aggiungendo però che la maggioranza delle vittime è stata provocata dalla calca e dalla ressa. “Ilquante persone hanno circondato ie, di conseguenza, dozzine sono state uccise e ferite per aver spintonato, calpestato e sono state investite dai“. I morti, secondo il ministero della Sanità di Hamas, sono 104. L’esercito ha detto che continuerà l’assistenza nella trasferta...

Strage Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: oltre 100 morti. Hamas: «Negoziati ora a rischio»: Ferma condanna dell'Egitto per «l'attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi in attesa dell'arrivo di camion di aiuti umanitari a nord della Striscia di Gaza». In una nota il ...ilmessaggero

Abu Mazen, 'a Gaza spregevole massacro compiuto da Israele': Così dall'ufficio del presidente palestinese Abu Mazen è stato definito l'incidente di questa mattina a nord della Striscia di Gaza. Un fatto - ha continuato l'ufficio, citato dai media israeliani - ...ansa

Strage di civili a Gaza durante la distribuzione di aiuti, 104 morti: Israele – dopo il continuo lancio di razzi dal Libano cominciato lo scorso 8 ottobre – ha più volte denunciato la situazione. Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle ...corrieredellacalabria