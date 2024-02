Gaza | il fuoco di Israele sui palestinesi in attesa di aiuti umanitari | almeno 70 morti

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024- Continua l’assedio disu. Secondo le ultime news di oggi, 29 febbraio 2024,70 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro un gruppo diindi riceveresulla strada costiera a ovest diCity. Lo riporta la Xinhua, citando fonti mediche e testimoni oculari. Gli uomini uccisi, secondo al Jazeera, erano indialimentari presso una rotatoria, quando sono stati colpiti dalisraeliano. Dopo i colpi, sono stati visti corpi a terra e i soccorritori non sono riusciti a raggiungerli a causa del pericolo di ulteriori attacchi israeliani.30 ...

