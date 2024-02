Gaza | caos durante la distribuzione di aiuti | Israele spara per disperdere la folla Hamas | «Oltre 100 morti | un massacro»

I legislatori britannici hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas . Ma We... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Diplomatici americani: Israele non bersagli i poliziotti di Hamas che accompagnano la distribuzione di aiuti (corriere)

Gaza: spari sulla folla in attesa degli aiuti, oltre 110 morti: "Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto iccaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e ...rtl

Uccisi 112 palestinesi in coda per gli aiuti a Gaza: I feriti sono almeno 760: secondo Hamas i negoziati sono a rischio. Israele sostiene che la colpa è di chi si è accalcato addosso ai camion, creando caos ...laregione.ch

Gaza, Save the Children: i bambini muoiono per mancanza di cibo: L’Organizzazione ribadisce l’urgenza di un cessate il fuoco definitivo e di un’indagine immediata e imparziale su ciò che è accaduto e avviare delle azioni per garantire il rispetto del diritto umanit ...giornaledipuglia