Fremantle annuncia novità per The Apartment e Wildside

Roma, 20 feb. (askanews) – Fremantle ha annuncia to di aver sottoscritto un accordo di acquisto condizionato per Asacha Media , gruppo europeo leader nella ... (ildenaro)

Fremantle sceglie Morelli per la guida di The Apartment e Rovai per Wildside: Fremantle annuncia oggi la nomina di Annamaria Morelli a amministratore delegato di The Apartment e Sonia Rovai a amministratore delegato di Wildside ...engage

Fremantle sceglie Morelli e Rovai per guidare The Apartment e Wildside: “Questa nuova avventura imprenditoriale soddisfa il nostro desiderio di nuove sfide e obiettivi, e siamo felici e orgogliosi di annunciare questo accordo che ci consentirà di continuare a produrre con ...primaonline

Tutto sulla seconda stagione di Il Re: Il prison drama con Luca Zingaretti sta per tornare con la seconda stagione: ecco le anticipazioni sulla trama e le new entry nel cast ...tecnologia.libero