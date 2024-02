Fregata Hessen abbatte due droni Houthi nel Mar Rosso | ma i ribelli danneggiano i cavi sottomarini

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il battesimo del fuoco per la Marina tedesca nel Marè arrivato nella tarda notte di martedì, quando la, che partecipa alla missione europea Aspides, ha abbattuto...

Ue, primi combattimenti nel Mar Rosso. Hamas: marcia sulle moschee nel Ramadan: La missione europea Aspides dell’Unione europea comincia già a combattere nel Mar Rosso. La Fregata tedesca Hessen ha abbattuto due droni lanciati martedì sera dalle milizie yemenite Houti, che da ...repubblica

Guerra Medioriente, Hamas rigetta l'ultima bozza del piano per la tregua: La Fregata tedesca "Hessen", dislocata nel Mar Rosso per proteggere le navi mercantili, ha respinto "per la prima volta" un attacco delle milizie Houthi che operano nello Yemen. Lo riferisce l'agenzia ...tg24.sky

Guerra a Gaza, aerei israeliani attaccano vicino Damasco. Gallant: “Tutte le componenti del popolo devono dare il loro contributo: Non si ferma la guerra a Gaza. Oggi 28 febbraio 2024 l'esercito d'Israele ha preso d'assalto Jenin, cittadina della Cisgiordania.tag24