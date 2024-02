Free Play Days | i giochi gratis del weekend del 29 Febbraio 2024

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Microsoft ha annunciato i nuovideiDay di questo nuovo, che va dal 29al 3 Marzo, che consentirà ai fan di potersi gustare Age of Wonders 4, Gangs of Sherwood e Deceive Inc. in modo totalmente gratuito. Ovviamente anche in questo caso i tre titoli di cui sopra saranno disponibili gratuitamente questo fine settimana per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass Core ed Xbox Game Pass Ultimate, precisamente da questo giovedì 29alle 00:01 PDT fino a domenica 3 marzo alle 23:59. PDT. Come ripetiamo ogni volta, anche durante questo fine settimana è possibile trovare ed installare idelDay direttamente su Xbox.com o sull’Xbox Store. Ed una ...

Google TV e Google Play Store: nuove interfacce per un’esperienza utente migliorata: Google TV e Google Play Store ricevono aggiornamenti visivi per migliorare l'esperienza degli utenti, con nuove icone e un design più moderno. Ecco le novità piattaforma per piattaforma. Con ...news.fidelityhouse.eu

Call of Duty: Warzone Mobile, la data di uscita finalmente annunciata: La versione mobile di Call of Duty: Warzone sarà presto disponibile in modalità Free-to-Play su dispositivi mobili.icrewplay

Quali sono i giochi gratis per PS5 su PlayStation Store Top 3 download: Oltre a giochi premium, DLC ed espansioni varie, sul PlayStation Store è possibile trovare anche diverse produzioni per PlayStation 5 e PS4 scaricabili in maniera del tutto gratuita, senza alcun costo ...msn