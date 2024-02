Frecce di Trenitalia | cambia tutto Le regole e le multe per chi non rispetta i limiti per i bagagli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Novità importanti per pendolari e persone abituate a viaggiare in treno:no infatti leper il trasporto deisulledi. A partire dal 1° marzo entrerà in vigore il nuovo regolamento che impone deisul numero di valigie e sulle loro dimensioni. In particolare sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca dinon sarà possibile portare più di dueper persona, con limitazioni anche sulle dimensioni. Le nuoveOgni passeggero potrà portare fino ad un massimo di 2. Per chi viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium la somma delle dimensioni totali del ...