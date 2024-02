Frattesi | sospiro di sollievo | novità Inter

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il centrocampista era stato costretto a chiedere il cambio contro l'Atalantain arrivo sulle condizioni di Davidedopo l'infortunio rimediato ieri sera nella vittoria sull'Atalanta, proprio dopo il suo gol da subentrato. Questa mattina il centrocampista ex Sassuolo ha svolto lavoro personalizzato ma non è stato sottoposto ad esami strumentali. Nessun esame strumentale, ma semplici controlli per