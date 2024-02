Frasi contro i meridionali | Vittorio Feltri va a processo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024)andrà a, con rito abbreviato, a Roma il prossimo 24 settembre per istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in televisione. I fatti contestati al giornalista vanno dal 2017 al 2020. Il procedimento è nato da una querela dell'ex senatore Saverio De Bonis. «Io credo innanzitutto cheverrà assolto, perché è un'imputazione che non ha né capo né coda». Lo dice all'Adnkronos il condirettore di "Libero" Pietro Senaldi, commentando la notizia del rinvio a giudizio diper istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv. ...