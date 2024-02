Franco Nero | Non è ancora l' ora della pensione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)incanta Hollywood. A 82 anni e più di 200 film alle spalle, è l'ospite d'onorenona edizione del festival di cinema italiano Filming Italy - Los Angeles creato e diretto da Tiziana Rocca, con la sua casa di produzione Agnus Dei e in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. "La prima volta che sono venuto a Hollywood era il 1966. Era bellissima. Ogni sera uscivo a far festa con Paul Newman, James Stewart o colleghi di quel calibro…In Italia era appena uscito Django e mi hanno chiamato qui per girare Camelot", ricorda all'ANSA prima di ricevere il premio alla carriera. L'anno da cuicomincia a raccontare è cruciale nella sua carriera. Dopo gli esordi con ruoli secondari, il 1966 lo trasforma in una star e in un sex symbol internazionale. John Huston, che sta girando a Cinecittà con Dino De ...